В 2023 году в российские суды передали больше пяти тысяч дел о побеге со службы. Это абсолютный рекорд — «Медиазона»

За 2023 год в российские военные суды поступило 5024 дела о самовольном оставлении части (статья 337 УК). Об этом сообщает «Медиазона».

Издание подчеркивает, что это абсолютный исторический рекорд. Так, в 2022 году в суд передали только 1001 дело о самовольном оставлении части, а в довоенном 2021 году было всего 615 таких дел.

При этом из всех поступивших дел 5006 касаются побега со службы, совершенного после начала мобилизации в сентябре 2022 года. Тогда, отмечают журналисты, наказание ужесточили. По более жесткой статье о дезертирстве (338 УК) в 2023 году в суды передали 148 дел. Это в шесть раз больше, чем годом ранее.

Кроме того, в этом году в суды поступило 421 дело, касающееся неисполнения приказа (332 УК). «Медиазона» подчеркивает, что это самый мягкий с точки зрения наказания способ избежать отправки на войну.

«К концу 2023 года военные суды вышли на стабильный темп — 500 приговоров за самовольное оставление части в месяц, то есть более ста решений в неделю», — говорится в статье. При этом судьи в основном выносят условные приговоры. Журналисты издания считают, что такие решения выносятся, чтобы военных можно было снова отправить на фронт.

В середине сентября Южный окружной военный суд оставил в силе приговор беременной военнослужащей Мадине Кабалоевой. Ее признали виновной в неявке на службу без уважительных причин в период мобилизации (часть 5 и часть 3.1 статьи 337 УК). Суд назначил ей шесть лет колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до 2032 года, когда пятилетнему ребенку Кабалоевой исполнится 14 лет.

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