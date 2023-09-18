Во Владикавказе беременную военнослужащую признали виновной в уклонении от мобилизации

Южный окружной военный суд оставил в силе приговор ефрейтору Мадине Кабалоевой. Ранее Владикавказский гарнизонный военный суд признал ее виновной в неявке на службу без уважительных причин в период мобилизации (часть 5 и часть 3.1 статьи 337 УК) и назначил ей шесть лет колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до 2032 года, когда пятилетнему ребенку Кабалоевой исполнится 14 лет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, еще до возбуждения уголовного дела Кабалоева обратилась в медицинскую роту своей воинской части, где получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы по причине беременности, а также наличия малолетнего ребенка. Однако после этого она не явилась к командованию своей части, что и послужило поводом для возбуждения против нее уголовного дела.

Сама Кабалоева на суде объясняла, что была уверена в том, что информация медслужбы будет доведена до ее начальства и к ней не будет претензий. В свою очередь, прокурор подчеркивал, что Кабалоева не уволилась с воинской службы в связи с беременностью, а, напротив, продолжала получать положенное довольствие и пользоваться имевшимися льготами. Это, по мнению обвинения, означает, что она оставалась военнослужащей и была обязана явиться на службу после объявления мобилизации в сентябре 2022 года.

Адвокат Кабалоевой Роман Рабаданов обжаловал приговор суда первой инстанции. Однако Южный окружной военный суд оставил это решение без изменений, отметив, что наказание Кабалоевой было назначено «с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ею деяний и личности осужденной, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание».

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