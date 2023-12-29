«Спрашивали, чей Крым». К москвичке пришли с обыском, изъяли телефон и нашли в нем «дискредитацию» армии

Силовики составили протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) на жительницу Москвы Елену Вивчарюк. Поводом стала переписка в телефоне, который у нее изъяли во время обыска. Об этом она рассказала «Холоду».

Силовики пришли домой к Вивчарюк 28 декабря в 6 утра. Они показали ей постановление на обыск, выданное 25 декабря Замоскворецким районным судом Москвы в рамках уголовного дела о связях с легионом «Свобода России», который признан в России террористической организацией. Адвокат Оскар Черджиев, который защищает Вивчарюк, сообщил «Холоду», что ему доподлинно не известно, о каком уголовном деле шла речь. По словам самой Вивчарюк, силовики пытались выяснить, какое отношение она имеет к этому легиону. Она рассказала, что в постановлении на обыск была указана фамилия незнакомого ей человека, а сама она проходила в качестве свидетеля.

«Я так поняла, что обыск был на основании того, что искали мою привязку к легиону. У меня еще бывший муж украинец, но мы развелись пять лет назад и мы с ним особо не общаемся, только по вопросам детей. Они тоже спрашивали про моего бывшего мужа и вообще, с кем и о чем я общаюсь, есть ли в чатах, в которых я состою, те, кто участвует в легионе. Я сказала, что я не слежу за каждым сообщением, так как это не в моих интересах, и не обращаю внимания на информацию, если она пишется, про легион», — рассказала Елена.

Во время обыска у Вивчарюк забрали телефон. Следователь задавал ей вопросы о том, как она относится к войне и чьим считает Крым. В телефоне у нее нашли подписку на телеграм-канал «Азов», который был в архиве. Силовики спрашивали про него, Елена отвечала, что не помнит, почему на него подписалась.

Затем силовики нашли чат, в котором Вивчарюк писала о том, что бы она хотела от будущего президента России. «Я написала, что я хотела бы, чтобы все российские войска, которые находятся за пределами России, вернулись в Россию. Они привязались к этой фразе и сказали, что это “дискредитация” российской армии».

Следователь проверил компьютер Вивчарюк, но не обнаружил там ничего, кроме детских игр и школьных материалов. Затем ей сообщили об изъятии телефона. В то же время Елене разрешили оставить сим-карту. Она попросила об этом, чтобы не терять связь со школьными учителями детей.

Вивчарюк отвезли на допрос в районное отделение СК, где следователь в течение часа общался с ней о том, какое отношение она имеет к легиону «Свобода России». Елена отвечала, что слышала про легион только из новостей.

Затем Вивчарюк доставили в ОВД Восточное Бирюлево. Там на нее составили протокол о «дискредитации» армии из-за переписки про возвращение российских войск в РФ.

«Когда они приходили с обыском, это было на основании уголовного дела о связи с легионом, которая не подтвердилась. А уже по смскам они дали мне административное правонарушение, “дискредитацию” армии на основе этих сообщений. Ну, уже хотя бы не за пустой листок», — сказала Елена.

Сейчас Вивчарюк ждет повестки в суд. Адвокат Оскар Черджиев сообщил «Холоду», что сотрудники ОВД, которые составили на его подзащитную протокол, хотели направить протокол в суд, но затем не стали. «Есть надежда, что и не направят, так как ничего противозаконного она не совершала», — сказал Черджиев «Холоду». Он добавил, что Вивчарюк — многодетная мать.

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