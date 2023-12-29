Российские военные дважды похищали и пытали украинца с шизофренией. Силовики закрыли дело о его похищении на основании фотографии ФСБ — «Важные истории» 

Следственный комитет оккупированного Мелитополя закрыл дело о похищении российскими военными 22-летнего украинца Леонида Попова. Основание — присланная ФСБ фотография мужчины. Об этом пишут «Важные истории».

Попова, как пишет издание, похитили в конце апреля 2023 года. Это произошло за день до того, как он должен был эвакуироваться из оккупированного города. Два месяца его родители не знали, где он находится. В июле с ними связался бывший сокамерник Попова. Он рассказал, что их сын находится в военной комендатуре. Там у Попова обострилась ранее диагностированная недифференцированная шизофрения.

В конце июля Попова, который на тот момент весил 40 килограммов при росте 195 сантиметров, под надзором военных привезли в больницу. Оттуда он смог связаться с матерью и рассказать о пытках: его постоянно избивали, морили голодом и не давали воду.

В августе родители забрали Попова домой, но за ним снова приехали военные. Тогда его отец написал заявление о похищении. «Отец написал заявление о том, что Леонида похитили на его глазах. После этого он им постоянно и звонил и приезжал, и в прокуратуру тоже. Говорили, что никаких новостей, ждите», — рассказала Анна Махно.

19 декабря отца Попова пригласили в Следственный комитет оккупированного Мелитополя. Там ему показали черно-белую распечатанную фотографию сына. Попов там держит лист бумаги, на котором написано: «Со мной все в порядке! О своем местонахождении сообщать отказываюсь».

«Сказали, что им прислали эту фотографию из Федеральной службы безопасности, что там разбираются с нашим сыном. И сказали отцу забирать заявление, сын же “нашелся”. И нельзя отказаться, это же оккупированная территория, люди живут в страхе», — продолжила Махно.

Следователи сказали отцу Попова, что его сын скорее всего находится в Мелитополе, а его делом занимается ФСБ. При этом они отметили, что «дело серьезное» и его оповестят, когда начнется суд.

Родители Попова в конце ноября обращались в ФСБ Запорожской области. Там им ответили, что ведомство не располагает сведениями о местонахождении их сына. В прокуратуре и Минобороны также отвечали, что ничего о нем не знают — дело против него не возбуждали, под стражей он якобы не содержится.

Юрист правозащитной организации Every Human Being Алексей Ладухин считает, что таким образом сотрудники ФСБ просто не хотят предоставлять Попову право на защиту и телефонный звонок. «Если Леонид жив, то дайте ему поговорить по телефону с родственниками, как это предусмотрено УПК РФ. А не показывайте его фотографию с табличкой, как это делают исламские террористы», — отметил он.

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