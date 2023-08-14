Анна Попова, мать 22-летнего Леонида, рассказала «Важным историям», что ее сына дважды похитили в оккупированном Мелитополе. По словам женщины, его держали в подвале, морили голодом и избивали, в результате чего у него обострилась шизофрения. После второго похищения женщина не знает о местонахождении сына.

Как рассказала Анна Попова, она с сыном Леонидом несколько лет назад переехала в Полтавскую область Украины, а отец ребенка остался в Мелитополе. Психиатр из Полтавы подтвердила, что у Леонида недифференцированная шизофрения, и назначила ему нейролептики. По словам матери, у Леонида наступила стойкая ремиссия, обострений больше не было и он вернулся к обычной жизни.

За несколько месяцев до начала войны в 2022 году Леонид поехал навестить отца в Мелитополь. Туда же приехал его младший брат. Оба остались в городе после оккупации города российскими войсками. Леонид хотел помогать местным жителям.

«Из Мариуполя было много беженцев, говорит: “Я не могу, они смотрят на меня голодными глазами. Есть люди, которым некуда прийти переночевать. Когда комендантский час, они идут ко мне”», — пересказывает Анна разговор с сыном Леонидом.

21 мая 2022 года младший сын Анны Поповой «в комендантский час вышел ловить связь и попал в комендатуру». Его поместили в тесную камеру, где кроме него было еще около 30 человек. Где именно он находился, кто и по какому обвинению его задержал, женщина не уточняет. После того, как юноша освободился, он уехал из Мелитополя в Европу.

28 мая 2022 года военные задержали на улице Леонида, его увезли его в комендатуру. По словам Леонида, там его пытали током. Затем его отпустили, но забрали паспорт. Юноша отказывался уезжать из города, чтобы не оставлять отца, но весной 2023-го все же согласился на эвакуацию при поддержке западных волонтеров. 24 апреля 2023 года Леонид Попов пропал в первый раз.

В военной комендатуре его отцу сказали, что уже два месяца никого не задерживали. В полиции заявление о пропаже человека не приняли. Анна Попова начала давать интервью украинским СМИ и писать о сыне в соцсетях, после чего с ней связался человек, который представился Львом. Он рассказал, что Леонида задержали за фотографии военной техники и посоветовал не освещать эту историю публично. «Успокойтесь, мы его будем искать. Как только найдем, вам сообщим. Вы должны быть спокойны, все в порядке с вашим ребенком», — говорил Лев.

В июне с родителями Леонида связался мужчина, который сказал, что был в подвале комендатуры вместе с их сыном. «Парень сказал, что наш сын в очень тяжелом состоянии. Он лежит, не поднимается, очень истощен и постоянно шепчет: “Кушать хочу”‎. Рассказывал, что только раз в двое-трое суток дают воду пить. Еду дают не каждый день и в очень маленьких количествах. Говорил, что ее невозможно есть, что собак лучше кормят. И что там бьют», — рассказывает Анна Попова.

В июле стало известно, что Леонид попал в больницу. По словам Анны, он весил 40 килограммов при росте 1 метр 95 сантиметров. «Папа снял мне видео и переслал. Лене 22 года, а у него сейчас развитие ребенка. Он ничего не понимает. Он просто повторяет: ”Я кушать хочу”», — говорит женщина.

2 августа Леонида Попова отпустили из комендатуры за отсутствием состава преступления. Отец забрал его из больницы и привез домой. «Они даже не успели зайти во двор, как на “Ниве” с затемненными стеклами подъехали военные — Лев с напарником. Лев сказал, что помочь ничем не может, дело не закрыто, на него давят сверху. Он протянул Лене мешок, чтобы он сам добровольно надел его себе на голову. Замотали скотчем и увезли. После этого Лев уже неделю не отвечает на звонки отца Лени и на мои сообщения», — говорит Анна.

Где сейчас находится Леонид Попов, неизвестно.

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