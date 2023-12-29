Лежанка, игрушка и пиво: 10 подарков для кошек и собак

Новый год — хороший повод порадовать своих домашних животных. Собрали 10 подарков для ваших питомцев — или кошек и собак ваших друзей.
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Для кошек
- Мяч с пением птиц
Игрушка имитирует пение птиц и развлекает питомца, пока вы заняты делами.
- Лежанка Sputnik
Мягкая и минималистичная, подойдет для кошек и небольших пород собак. Выполнена из мебельного велюра — значит, зацепки от когтей ей не страшны.
- Автоматическая лазерная указка
Не даст заскучать питомцу, пока вас нет дома. Поставьте автоматическую указку на ровную поверхность и выберите, в каком диапазоне и режиме будет двигаться лазер.
- Домик-тоннель
Многофункциональный и вместительный: подойдет для игр и отдыха, сгодится в качестве когтеточки, а еще обеспечит как минимум два новых спальных места для ваших котов — внутри самого тоннеля и на углублении сверху.
- Лакомства: мармелад для кошек, леденец из мяты, браслет из мятных шариков
В лакомства для кошек обычно добавляют мяту — одним питомцам она помогает расслабиться, другим, наоборот, дает энергию и настраивает на игры. Мармелад сделан в форме бубликов и содержит в себе инулин, который хорошо влияет на пищеварение, а леденец и браслет сработают и как игрушка, и как лакомство.
Для собак
- Бутылка для воды в дорогу
Такой формат подойдет для долгих прогулок или путешествий. Взять с собой можно не только воду — в наборе есть контейнер, который прикручивается снизу, чтобы питомец мог поесть из него корм. А благодаря небольшому размеру бутылку можно убрать в сумку или повесить на запястье с помощью шнурка.
- Насадка на душ для купания
Отсек для шампуня, массирующие щетинки и регулировка напора воды — все это сделает мытье питомца приятнее для него и проще для вас.
- Игра-головоломка
Интерактивная игрушка, в которой собака должна найти лакомство под определенным блоком. У этой серии есть градация от самого простого уровня до сложного, поэтому, если питомец хорошо справится с легким вариантом игры, можно смело брать следующий.
- Переносная мойка для лап
Пригодится, чтобы не нести питомца в ванную после каждой прогулки. Стакан-непроливайка с силиконовой щеткой аккуратно смоет всю грязь с лап и оставит полы чистыми. Главное — правильно подобрать размер мойки: в описании можно найти список пород, которым она подойдет.
- Лакомства: чипсы и пивной напиток для собак, белый шоколад с морковью
Снеки для людей не всегда полезны для собак, но для них есть хорошая альтернатива: чипсы помогут в механической чистке зубов, пиво обеспечит витаминами и минералами, а шоколад на стевии вместо сахара будет хорошим вознаграждением для дрессировки.