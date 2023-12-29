Лежанка, игрушка и пиво: 10 подарков для кошек и собак

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее

Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.