Путин предупредил Китай, что война в Украине продлится пять лет — Nikkei

Владимир Путин сказал Си Цзиньпину, что война в Украине продлится по меньшей мере пять лет. Это произошло в марте 2023 года во время визита главы КНР в Москву, пишет японское издание Nikkei со ссылкой на неназванные источники.

Издание отмечает, что таким образом Путин, вероятно, хотел дать понять руководству Китая, что Россия в итоге победит в войне. «Другими словами, это замечание было также предупреждением Си не менять свою пророссийскую позицию», — подчеркивает Nikkei.

Автор статьи также пишет, что не стоит «принимать за чистую монету» сообщения, что Путин якобы готов к переговорам о прекращении огня. Об этом ранее писала газета The New York Times. Издание отмечало, что российский президент готов рассмотреть возможность заключения перемирия с Украиной, сохранив уже захваченные территории.

«Возможно, Путин хочет создать иллюзию того, что он движется к прекращению огня или даже к миру в преддверии президентских выборов в России, полагая, что такая атмосфера будет благоприятствовать ему во время голосования», — делает вывод автор статьи.

В то же время журналисты японского издания считают, что Си Цзиньпин вряд ли полностью доверяет заявлению Путина о намерении продолжать войну в Украине в течение пяти лет.

На прошлой неделе Путин заявил, что Россия готова договариваться с Украиной и США, но исходя из собственных интересов. «Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. Но только мы будем делать это исходя из наших интересов», — сказал он.

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