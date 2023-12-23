Путин через посредников сообщает о готовности к переговорам о прекращении огня в Украине — NYT

Владимир Путин через посредников сигнализирует, что он готов к прекращению огня в Украине. Об этом со ссылкой на российских и западных чиновников сообщает New York Times.

Несмотря на официальные заявления, которые Путин делает о войне, он дает понять, что готов рассмотреть возможность заключения перемирия с Украиной, сохраняя за Россией уже захваченные территории. Эти намеки, по информации New York Times, он отправляет с сентября по различным каналам связи, включая правительства третьих стран, связанных с США и Россией.

По информации американских официальных лиц, Путин начал размышлять о возможности мирных переговоров еще в первые недели войны. Осенью 2022 года Путин был готов к перемирию, ограничившись захваченными на тот момент территориями. По данным газеты, длительность войны оказалась для Путина неожиданно продолжительной.

Источники утверждают, что Путин видит хорошие условия для переговоров: военные действия зашли в тупик, а Запад предоставляет меньшую поддержку Украине, в том числе из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Некоторые аналитики полагают, что Путину может быть выгодна длительная война. Но по мнению российских официальных лиц, ему предпочтительнее заключить перемирие до президентских выборов в России, чтобы легче представить его как победу в войне.

По данным американских чиновников, теперь Путин не настаивает на смене власти в Украине и ждет более конкретных предложений о прекращении огня.

Предполагаемое перемирие, исходя из позиции Москвы, предусматривает сохранение независимости Украины с Киевом в качестве столицы, но при этом около 20% территории Украины останется под контролем России. Как утверждают американские чиновники, украинские власти не готовы согласиться на такие условия. Некоторые источники New York Times сомневаются в исходе соглашения о прекращении огня, считая, что Путин может использовать его для восстановления своих военных ресурсов перед продолжением боевых действий.

Дмитрий Песков отклонил запрос NYT на интервью, но, отвечая на вопрос издания в голосовом сообщении, заявил, что изложенные журналистами тезисы «концептуально неверны». На вопрос, готова ли Россия к прекращению огня на нынешних линиях боевых действий, он указал на недавние комментарии президента. «Путин действительно готов к переговорам, и он об этом сказал», — сказал Песков. «Россия по-прежнему готова, но исключительно к достижению собственных целей».

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