В Черном море гражданское судно подорвалось на мине

Гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Сил обороны юга Украины.

«Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов. Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели», — говорится в нем.

Представители украинской армии также утверждают, что мина, на которой подорвалось судно, была «вражеской». К пострадавшему балкеру были направлены катера украинской Морской охраны и поисково-спасательной службы, которые доставили медиков на борт.

Как сообщается, в результате подрыва ранения получили два члена экипажа. Одному из пострадавших помощь оказали на месте, второго — переправили на берег и госпитализировали.

После расторжения «зерновой сделки» Россией Киев предложил торговым судам, следующим в украинские порты, пользоваться «альтернативным» маршрутом. При этом украинские власти неоднократно предупреждали, что на пути следования сохраняются военная и минная опасности, а пользоваться новым маршрутом должны лишь суда, готовые к такому риску.

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