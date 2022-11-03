29 октября Россия вышла из сделки по вывозу украинского зерна, потому что «не может гарантировать безопасность» кораблей с украинским зерном в Черном море, но передумала всего через четыре дня. «Холод» рассказывает, о чем вообще речь, как это соглашение стало возможным, много ли зерна успели вывезти и спасен ли теперь мир от продовольственного кризиса и голода.

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Откуда вообще взялся зерновой кризис?

До начала полномасштабной войны Россия и Украина были одними из главных мировых экспортеров зерна. Россия поставляла 18% от всего объема пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), Украина — 10%. А главными покупателями выступали страны Африки и Ближнего Востока.



После вторжения в Украину движение украинских судов с зерном было ограничено. В июне Владимир Зеленский заявил, что на территории страны заблокировано 20-25 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта (за предыдущий урожайный год Украина экспортировала около 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур). Зерно перевозили через Черное море, но после начала войны украинские корабли были заблокированы российским флотом.

Пострадал и российский экспорт: глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в беседе с государственным информационным агентством ТАСС сказал, что по сравнению с прошлым сельхозгодом экспорт российского зерна сократился на 1,5%. А МИД РФ заявил, что из-за западных ограничений остаются заблокированными семь-восемь миллионов тонн российских удобрений и сырья, достаточных для производства продовольствия для 100 миллионов человек. При этом представители ЕС отдельно отмечали, что санкции не распространяются на продовольствие и удобрения.

Сразу после начала войны мировые цены на продовольствие и удобрения резко выросли, и уже весной появились первые сообщения о возможном продовольственном кризисе. Ближе к лету об этом заговорили лидеры западных стран, призывая Россию пропустить украинские корабли с зерном. О риске голода из-за войны в Украине говорил и генсек ООН. Однако Путин говорил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна с Украины. По его словам, Киеву «никто не мешает» разминировать порты для прохода судов.

Как удалось договориться?

Роль посредников в урегулировании зернового вопроса взяли на себя Турция и ООН. 22 июля на переговорах в Стамбуле Украина, Россия и Турция договорились о разблокировании морского пути.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тогда назвал зерновые соглашения «маяком надежды», в котором нуждался мир. Выступая в Стамбуле, он сказал, что сделка принесет облегчение «самым уязвимым людям на грани голода». ООН закупает у Украины до 50% объема продовольственной программы, которая направлена на помощь бедным странам.

Сделку заключили на 120 дней (до 19 ноября с возможностью продления). В это время в Черном море начали действовать «зерновые коридоры», к которым было запрещено приближаться боевым кораблям и беспилотникам. Обязательство контролировать погрузку зерна в украинских портах взяли на себя Турция и ООН. Российская сторона участвует в работе координационного центра, который досматривает корабли на входе в Черное море и выходе из него. По словам Сергея Шойгу, это необходимо для того, чтобы на судах не перевозили оружие и боеприпасы.

Сделка состоялась?

Да. По данным ООН, после подписания договора из южных портов Украины отправилось более девяти миллионов тонн продовольствия, которые помогли спасти от голода 100 миллионов человек.

Украина практически вышла на довоенные показатели экспорта зерна. По подсчетам Министерства инфраструктуры Украины, на начало сентября в Азию были направлены 54 судна примерно с миллионом тонн зерна, в Африку — 16 судов с 470 тысячами тонн, а в Европу — 32 судна с 850 тысячами тонн. Поставки помогли снизить мировые цены на продовольствие.

При этом за несколько месяцев, пока действует соглашение, Россия и Украина успели не раз обвинить друг друга в его нарушениях. Владимир Зеленский заявил, что Россия искусственно создала очередь из загруженных зерном кораблей в «зерновом коридоре», из-за чего украинские экспортеры не успевают выполнять свои обязательства по поставкам. А Россия не раз угрожала разорвать соглашения, высказывая недовольство тем, что часть зерна отправляется в Европу. 7 сентября Владимир Путин заявил, что таким образом Россию «кинули»: «Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено.<...> Мы сделали это вместе с Турцией. Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза».

По информации BBC, не менее 75% судов, перевозящих зерно, предназначались для стран, которые не входят в ЕС, самые крупные из них — Турция, Южная Корея, Иран и Египет, а европейским странам — около 23%.

Почему Россия разорвала договор?

29 октября после атаки дронов на корабли в Севастополе Россия приостановила свое участие в сделке из-за того, что больше «не может гарантировать безопасность» морского коридора, по которому идут корабли.

После заявления России глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обвинил ее в шантаже. «Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... выдумки о “грязной бомбе”, над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах... (Ермак, вероятно, намекает на утечку на газопроводах “Северный поток”. — Прим. “Холода”) все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу», — написал он в своем телегам-канале.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество оказать давление на Россию. По его мнению, РФ намеренно сорвала сделку, а все предлоги Москвы — ложные.

Несмотря на выход из сделки России, Украина продолжила вывозить зерно

31 октября «коридор» продолжил работу — из украинских портов вышли 12 кораблей с 354,5 тоннами сельхозпродукции.

1 ноября в Минобороны Турции сообщили, что суда под турецкими флагами продолжат вывозить зерно из украинских портов. «Сразу после подписания соглашения было серьезное снижение цен на зерно. Мы хотим, чтобы это продолжалось. Турция делала и продолжает делать все, что мы должны делать в этом отношении», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Координатор сделки со стороны ООН Амир Абдулла написал: «Корабли с гражданскими грузами не могут быть военной целью или быть заложниками. Еда должна доставляться».

В Кремле с этим не согласились. «В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После этого делегации ООН, Турции и Украины договорились не пускать суда по «зерновому коридору» в Черном море на 2 ноября, но предупредили, что остановка будет «временной». А уже следующим утром Минобороны России объявило, что Россия возвращается в зерновое соглашение. В заявлении ведомства говорится, что благодаря участию ООН и Турции удалось получить от Украины письменные гарантии «о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России».

Значит, мирового голода не будет?

Прямо сейчас — нет. Но под угрозой по-прежнему находятся бедные регионы, в первую очередь Африка и Ближний Восток. Кроме того, продовольствие подорожает и в благополучных регионах.

В гуманитарной организации Международный комитет спасения (IRC) сообщают, что срыв соглашения о вывозе зерна сильнее всего ударил бы по тем, кто находится «на грани голода», например, в странах восточной Африки, где уже голодает больше 20 миллионов человек.

Решением продовольственной проблемы может стать поиск альтернативных логистических коридоров. ЕС еще весной обещал расширять речные, железнодорожные и автомобильные маршруты экспорта из Украины. За полгода по ним поставили не менее 14 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.