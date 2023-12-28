В Воронежской области совершили покушение на владельца «Птицефабрики Третьяковской», производящей яйца

В Воронежской области совершено покушение на владельца «Птицефабрика Третьяковская». Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным следователей, вечером 27 декабря в селе Третьяки Борисоглебского района неизвестный не менее двух раз выстрелил в движущийся автомобиль. За рублем был 59-летний предприниматель. В сообщении СК отмечается, что мужчина не пострадал.

Телеграм-каналы Mash и Shot пишут речь идет о владельце одной из крупнейших птицефабрик в стране Геннадие Ширяеве. При этом Mash отмечает, что одной из вероятных причин покушения может быть резкий рост цен на яйца. В то же время в СК сообщили, что мотивы преступления еще устанавливаются.

Ранее на этой неделе, 26 декабря, Федеральная антимонопольная служба возбудила четыре дела в отношении производителей яиц из-за роста цен, обвинив их в картельном сговоре. Там в том числе упоминалась «Птицефабрика Третьяковская». «В октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции», — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

За 2023 год цены на яйца в некоторых регионах выросли в два раза. В середине декабря за дорогие яйца пришлось извиняться Владимиру Путину.

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