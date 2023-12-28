Осужденному за взятку в три миллиарда рублей экс-депутату Белоусову отменили приговор

Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, который был заочно осужден за получение взятки в размере 3,25 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

Как отметила адвокат Белоусова Людмила Айвар, своим решением Верховный суд также отменил все меры процессуального принуждения, примененные ранее к ее подзащитному, — штрафы, конфискацию имущества, розыск и заочный арест. Дело направили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

В августе 2022 года Московский городской суд заочно приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей.

По версии следствия, вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем он получил взятку от руководства дорожно-строительного холдинга «Южуралавтобан» за предоставление господрядов на ремонт дорог.

Белоусова задержали в марте 2019 года. Своей вины он не признал и находился под подпиской о невыезде. После вынесения приговора взять его под стражу не удалось, так как на заседание суда он не явился. Защита тогда объясняла отсутствие своего клиента в суде его занятостью. В августе 2022 года Белоусова объявили в федеральный розыск.

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