В Екатеринбурге задержали полицейского по обвинению в совращении 13-летней девочки, которую он помогал искать

В Екатеринбурге задержали оперативника уголовного розыска по обвинению в совращении 13-летней школьницы (часть 3 статьи 134 УК). Об этом сообщает Ura.news. По данным РИА «Новости», в отношении полицейского проводится служебная проверка. Его имя не называется.

Источник Ura.news в силовых структурах рассказал, что 13-летняя школьница сбегала из дома. Задержанный полицейский занимался розыском. «Так и развел ее: привез домой и вступил в интимные отношения. […] Отношения со школьницей были по обоюдному согласию, что ни в коей мере не спасает полицейского от ответственности», — сказал собеседник издания.

Ura.news отмечает, что оперативнику 33 года. Он женат и у него есть маленький ребенок.

В ноябре суд в Иркутске обвинил бывшего следователя и адвоката Алексея Тропова в изнасиловании и убийстве девушки, которую он помогал искать в 2007 году. Тропова приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

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