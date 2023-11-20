Суд признал экс-следователя виновным в убийстве и изнасиловании девушки, которое он же и расследовал

Иркутский областной суд приговорил бывшего следователя и адвоката Алексея Торопа к 22 годам колонии строгого режима по делам о получении сексуальных услуг несовершеннолетнего (статья 240.1 УК), изнасиловании (часть 3 статьи 131 УК) и убийстве, сопряженном с изнасилованием (пункты «ж» и «к» части 2 статьи 105 УК). Об этом со ссылкой на решение коллегии присяжных заседателей суда сообщает «Коммерсантъ».

«В ходе следствия удалось собрать доказательства причастности фигуранта к совершению ряда преступлений сексуального характера, которые были совершены им на территории поселка Балаганск в 2007 году и в период с 2018 по 2020 годы. Следствием собрана полная доказательственная база, по уголовному делу проведено более 40 различных экспертиз, допрошено свыше 350 свидетелей. Объем уголовного дела составил 52 тома», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Торопа признали виновным в совершении 40 преступлений, среди которых — изнасилование и убийство 15-летней девушки в 2007 году. Школьница пропала в иркутском поселке Балаганск по дороге из дома в сельский клуб. На следующий день ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили на территории поселка. Сначала в преступлении заподозрили местного жителя, ранее судимого за изнасилование, однако через год его отпустили за отсутствием доказательств вины. В то время Алексей Тороп работал в районной прокуратуре и лично занимался расследованием этого дела. Впоследствии он уволился и стал адвокатом.

СК предъявил обвинение Торопу и еще одному фигуранту этого дела в 2020 году, тогда же обоих мужчин поместили под стражу. В тот момент Тороп был членом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов. Рассмотрение дела началось в 2022 году. Следствие установило, что Тороп на протяжении нескольких лет насиловал женщин и несовершеннолетних девочек. По данным «Коммерсанта», одна из жертв обращалась к нему как к адвокату за оказанием юридической помощи и также подверглась насилию с его стороны.

Источник «Коммерсанта» рассказал, что Тороп «выслушал вердикт [присяжных] без особых эмоций, своей вины не признал». Ранее он заявлял о своей непричастности к вменяемым ему преступлениям и называл их «оговорами». О том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, ходатайствовал именно Тороп.

Изначально в его уголовном деле было больше эпизодов. Например, ему вменялось девять эпизодов изнасилований, но приговор в итоге вынесли только по двум.

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