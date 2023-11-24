«Учишь английский, учишь Питон»

Русскоязычный твиттер ополчился на Дмитрия Глуховского. Поводом для хейта стал твит писателя, в котором он рассказал, как просто эмигрировать. Некоторые пользователи поддержали Глуховского, однако многие осудили: они настаивали, что у большинства россиян нет таких же стартовых возможностей, как у Глуховского, поэтому критиковать их неправильно. По мере развития конфликта за писателя вступился блогер и ведущий Майкл Наки, который обвинил россиян в нытье, безделье и перекладывании ответственности, чем спровоцировал конфликт с еще одним блогером и политиком Максимом Кацем. «Холод» рассказывает главное из токсичной дискуссии и объясняет, при чем тут водитель автобуса из Саратова.

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22 ноября писатель Дмитрий Глуховский заявил в своем твиттере, что российские эмигранты обязаны показать европейцам и украинцам «другую Россию» и помогать тем, кто уехал из страны позднее них. В реплаях ему напомнили, что у людей разные стартовые позиции. На вопрос, что делать, если человек водит автобус в Саратове, Глуховский ответил: «1. Учишь английский 2. Учишь Питон 3. Едешь в Германию работать».

— Вот вам английский и питон! Выучить от сих до сих! Приеду — проверю!

— А зачем нам английский?

— В Германию поедем. pic.twitter.com/KmuAqIOKbN — дед Жень (@dedzhenj) November 23, 2023

Большинство людей раскритиковали писателя и отметили, что эмигрировать не так легко, как ему кажется. Пользователь Pavel Osadchuk заметил, что для среднего уровня в IT и получения рабочей визы нужно работать два-три года, а для работы в Германии — учить не только английский, но и немецкий. В реплаях и в цитированиях появилось множество переделок, шуток и мемов на тему исходного твита:

1. Учишь парсалтанг.

2. Заводишь питона.

3. Едешь в Хогвартс работать — Русские летописи и кот Онфим (@letopisi_rus) November 22, 2023

БЕТОНОМЕШАЛКА МЕШАЕТ БЕТОН

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ УЧИТ ПИТОН — heta sniglar i ditt område (@ulfurinn) November 23, 2023

Английский выучив с питоном

Данила двинул на Берлин

Но на границе не пускают

А он им тычет вот же твит — Evgeny Kot (@bunopus) November 23, 2023

После того как твит завирусился, Глуховский рассказал о трудностях своей юности. По его словам, впервые он эмигрировал в 17 лет. По словам писателя, первый год он не работал и жил на деньги, которые Израиль выплачивает репатриантам. Затем финансовая поддержка от государства кончилась. Родители присылали ему 200 долларов в месяц, а остальные деньги писатель зарабатывал сам. «Было сложно, конечно, и тоскливо, и одиноко, и очень бедно. Два раза в неделю ел фалафель в пите, это был шик. Но ничего, как-то доучился», — написал Глуховский.

Этот твит вызвал новую волну возмущения и критики. Пользователи заявили, что Глуховский мог уехать за границу, а это значит, что его стартовые условия были лучше, чем у большинства россиян. Люди обратили внимание на то, что средние зарплаты в России в 1996 году, когда писателю было 17 лет, были меньше суммы, которую ему присылали родители.

Рассказ Глуховского о своей юности вызвал новую волну мемов и шуток. Стендап-комик Виктор Копаница даже наложил текст твита Глуховского на бит трека «Биография» группы «Кровосток».

По просьбам трудящихся, биография Глуховского под бит Кровостока pic.twitter.com/w1xm2VrUn0 — С Виктором Копаницей (@Standup_Ural) November 24, 2023

Про белое пальто тоже не забыли.

сейчас в белом пальто уже холодновато, наверное

не то что в германии — Авиасейлс (@aviasales) November 23, 2023

За писателя вступился ведущий и видеоблогер Майкл Наки. Он осудил критиков Глуховского: «Вы уделали одного из главных российских писателей XXI века. Который под уголовкой. Хотя мог бы стричь бабло лопатой, но решил, что совесть важнее». Наки посоветовал пользователям твиттера не возмущаться словами и действиями российских оппозиционеров.

«Не то чтобы Глуховский нуждался в моей защите. Просто как заебал инфантилизм людей. За них все всё должны сделать. ВСУ Путина свергнуть, европейцы ВНЖ дать, оппозиция карточки в банках выпустить. Вы че-то делать будете, дорогие друзья? Вы как дожили до своих лет?» — написал Наки.

В ответ ему сказали, что слова Глуховского «оторваны от реальности». Пользователи твиттера отметили, что сам Наки вырос в обеспеченной и привилегированной семье, а его отец — гражданин США. Журналист ответил на критику тредом, в котором рассказал, что в детстве у него дома были коробки вместо мебели, а во время работы на радио «Эхо Москвы» он просыпался в пять утра и шел на электричку через лес.

Также слова Наки не понравились блогеру и бывшему муниципальному депутату Максиму Кацу: он сказал, что Наки критикует обычный народ, а не власти. В ответ Майкл Наки обвинил Каца в том, что такие, как он, «вместо борьбы с Путиным бесконечно дерьмо раскидывают, лишь бы нихера полезного не делать с ехидным ебалом».

Спор Глуховского и Наки с Максимом Кацем и другими пользователями твиттера также привел к обсуждению того, что у людей разные стартовые условия: эмиграцию и работу за границей могут себе позволить далеко не все.

«Всякое говно, и чмони нытики»



да, это про тебя мой друг, которому не повезло родиться в благополучной семье, и компания на которую ты работаешь, не перевезла тебя в Европу

и ты не входишь в тот малый процент людей, которые добились многого, не смотря на низкий старт https://t.co/qW60hazhtB — вика на танцполе (@viktoriadesade) November 23, 2023

Весной 2022 года после полномасштабного военного вторжения Украину страну покинули десятки тысяч россиян. Вторая волна эмиграции случилась осенью 2022-го — после того как власти объявили мобилизацию. Люди, которые уехали из страны в сентябре и октябре прошлого года, опасаясь призыва, покидали Россию без долгосрочных планов и накоплений. Многие россияне не смогли адаптироваться в других странах и вернулись домой.