Обвинение запросило до семи лет колонии фигурантам дела о «Маяковских чтениях»

В ходе прений в Тверском районном суде Москвы прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела о «Маяковских чтениях». Так, он попросил суд приговорить Артема Камардина к семи годам колонии, а Егора Штовбу — к шести годам, а также назначить каждому штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

Артема Камардина и Егора Штовбу обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (часть 3 статьи 280.4 УК), и в возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства (пункт «в» части 2 статьи 282 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стало их участие в так называемых «Маяковских чтениях», прошедших в сентябре 2022 года на Триумфальной площади в Москве.

На следующий день после чтений в квартиру, где находились Камардин, его девушка Александра Попова и их друг Александр Менюков, ворвались силовики. Они избили Камардина и изнасиловали его грифом от гантели, а затем заставили на видео извиняться за строчку «Слава Киевской Руси, Новороссия — соси».

Изначально против Камардина, Штовбы и еще одного участника «Маяковских чтений» Николая Дайнеко возбудили дело об унижении членов «вооруженных формирований ЛНР и ДНР». Всех троих арестовали, а позже обвинение переквалифицировали на статью о призывах к антигосударственной деятельности.

Следствие утверждало, что в ходе чтений Камардин прочитал стих с призывом не брать повестки и не ходить по ним в военкомат. Штовбу и Дайнеко силовики назвали соучастниками. В мае Дайнеко приговорили к четырем годам колонии.

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