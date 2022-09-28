Суд отправил в СИЗО Артема Камардина, которого силовики изнасиловали гантелей. Также в СИЗО отправили активистов Штовба и Дайнеко

Суд в Москве отправил Артема Камардина, Егора Штовба и Николая Дайнеко в СИЗО до 25 ноября.

«Я не желал никому зла, я люблю свою страну», — сообщил Камардин после приговора.

Их подозревают в «возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия» в отношении «членов добровольческих вооруженных формирований» ДНР и ЛНР (пункт «а» часть 2 статьи 282 УК).

26 сентября силовики пришли с обыском к активисту и поэту Артему Камардину. Они избили и пытали его девушку Александру Попову, а самого Камардина изнасиловали гантелей. Против него возбудили уголовное дело из-за антивоенных стихов и слов «Слава Киевской Руси, Новороссия — соси!», которые он произнес 25 сентября на «антимобилизационных» «Маяковских чтениях» на Триумфальной площади.

25 сентября. Дайнеко задержали на самих «Чтениях» по «митинговой» статье. На следующий день суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей, а после суда его вновь задержали и отвезли в СК.

Источник: «Медиазона»

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