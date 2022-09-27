Артем Камардин, которого полицейские избили и изнасиловали гантелей, стал подозреваемым по делу о возбуждении ненависти или вражды. Из СК его увезли на «скорой»

Избитый и изнасилованный активист Артем Камардин стал подозреваемым по статье о «возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия». Об этом сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Накануне днем полиция пришла домой к активистам Артему Камардину, его девушке Александре Поповой и другу Александру Менюкову. Силовики заявили, что проводят осмотр помещения. Адвоката в квартиру не пустили.

Во время «осмотра» полицейские сильно избили Камардина и изнасиловали его гантелей. Все это правоохранители сняли на камеру и заставили девушку активиста Александру Попову посмотреть это видео.

Более того, Камардина поставили на колени и заставили записать еще одно видео, но на этот раз с извинениями за слова произнесенные им на антимобилизационных «Маяковских чтениях» – «Слава Киевской Руси — Новороссия соси». Это видео позже появилось в телеграм-каналах.

Над девушкой Камардина, по ее словам, тоже издевались.

«На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером», – рассказала Попова журналистам.

Камардина и Попову задержали и отвезли в отдел СК по Тверскому району. Вскоре девушку отпустили как свидетеля, а Камардина увезли на «скорой помощи». Были сообщения о том, что у него началось обширное кровотечение. По другой информации, активиста увезли с сотрясением мозга.

Активистке Александре Поповой, диагностировали сотрясение мозга и ушибы. В своем инстаграме она опубликовала справку, в которой медики указали все полученные травмы. Девушка также рассказала, что после обыска из квартиры пропало 600 долларов.

Активиста Александра Менюкова, который находился в квартире с Камардиным и Поповой, отпустили из СК после допроса. По делу о возбуждении ненависти он проходит свидетелем. У него врачи зафиксировали множественные ушибы в области правого уха, левого лучезапястного сустава и спины.

Источник: «Новая газета. Европа», ОВД-Инфо

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