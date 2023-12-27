Квир-блогера приговорили к трем годам колонии по делу о незаконном обороте порнографии

Симоновский суд Москвы приговорил квир-блогера Хилми Форкс к трем годам колонии общего режима. Его признали виновным в незаконном обороте и изготовлении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

29-летнего Форкс взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. До этого он находился под подпиской о невыезде.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты, которые Форкс год назад опубликовал в своем телеграм-канале. По данным Shot, в роликах были «сцены полового акта». Эксперты пришли к выводу, что видео являются порнографическими, добавляет Baza.

В середине июля о задержании Форкс сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая ранее написала на него донос. Позже блогера арестовали на 12 суток по статье о мелком хулиганстве, а также оштрафовали на тысячу рублей за драку во «Вкусно и точка».

В конце января 2023 года на Хилми Форкс и стримершу Дашу Корейку завели административное дело о «ЛГБТ-пропаганде». Донос на них написала депутат Госдумы Яна Лантратова. Тогда же впервые стало известно, что Форкс проверяют по статье об изготовлении порнографии.

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