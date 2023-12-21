США и ЕС обсуждают использование замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов в качестве военной помощи Украине — NYT

Администрация Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками по поводу возможности выделить Украине замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен говорила, что без одобрения Конгресса конфискация замороженных российских активов юридически недопустима. Некоторые высокопоставленные американские чиновники также выражали обеспокоенность тем, что если США конфискуют деньги, другие страны больше не решатся хранить свои средства в долларах.

Тем не менее, администрация Байдена при поддержке стран «Большой семерки» начала размышлять о том, может ли она использовать свои текущие полномочия или ей придется обратиться за разрешением к Конгрессу. Издание отмечает, что Вашингтон давит на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы выработать решение к 24 февраля 2024 года. Как пишет NYT, политики должны будут определиться, смогут ли они направить эти деньги непосредственно Украине или должны будут использовать их в ее интересах другими способами.

Обсуждения активизировались после того, как в Конгрессе не смогли договориться о военной помощи Украине на следующий год. Республиканцы отказались утверждать пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов, пока Байден не уступит их требованиям по ужесточению миграционной политики на южной границе США.

США и страны ЕС заморозили золотовалютные резервы России на сумму 300 миллиардов долларов после 24 февраля 2022 года. С тех пор страны обсуждали возможность конфискации этих средств в пользу Украины, однако Евросоюз вступал в такие разговоры с осторожностью, писала Financial Times.

15 декабря издание сообщило, что администрация Байдена пришла к выводу, что международное право все-таки позволяет конфискацию российских активов. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон поддержал США и выразил готовность действовать вместе с Вашингтоном, если им не удастся убедить других союзников из G7.

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