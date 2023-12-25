Осужденный за убийство участник войны в Украине провел в ульяновской школе урок о героизме 

Осужденный за убийство участник войны в Украине Алаберды Каражаев провел в ульяновской школе-интернате «Улыбка» урок о героизме. Сообщение об этом появилось в группе учебного заведения во «ВКонтакте». На это обратило внимание издание «Такие дела».

Сейчас, как убедился «Холод», этот пост удален, а вместо него опубликовано сообщение без упоминания Каражаева.

В удаленной публикации говорилось, что 18 декабря Каражаев провел урок о героизме во втором и третьем классах школы. Детям рассказали «кто такие герои, какими качествами они обладают». «Такие дела» писали, что Каражаев рассказывал школьникам о службе в ЧВК Вагнера. Также он показал им свои награды.

«Ребята проявили большой интерес к проявлению героизма и испытали чувство гордости за вклад героев в благополучие людей, сохранение нашей родины», — говорилось в удаленном посте.

Позже выяснилось, что полного тезку Каражаева в 2016 году осудили на девять лет колонии за убийство родственника. В решении Барышского суда Ульяновской области говорится, что он нанес своей жертве 47 ударов сковородой и кочергой.

В середине ноября другой участник войны в Украине Дмитрий Кирюхин провел в школе Саратовской области урок «Разговоры о важном», а сразу после него избил своих соседей.

«Ребята увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине — это качества патриота и настоящего гражданина России», — говорилось в посте администрации Аткарского района, который позже также удалили.

После этого урока Кирюхин встретил в своем дворе соседей — семейную пару. Военный избил сначала мужчину, а затем и женщину. Он несколько раз ударил ее, в том числе ногой по голове.

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