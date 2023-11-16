«Просто глюкануло». Участник войны в Украине провел урок «Разговоры о важном», а затем избил соседей

В городе Аткарск Саратовской области военный провел урок «Разговоры о важном», а затем избил соседей. Об этом сообщают «Осторожно, новости». Также о «возмутительно жестоком и бессмысленном происшествии», которое произошло 14 ноября, написал глава Аткарского района Виктор Елин.

Нападавшего, по данным телеграм-канала, зовут Дмитрий Кирюхин. Он, как сообщается, вернулся с фронта 13 ноября, а уже на следующий день провел урок «Разговоры о важном» в местной школе №6.

«Ребята увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине — это качества патриота и настоящего гражданина России», — отчиталась администрация Аткарского района на своей странице во «ВКонтакте». Позже этот пост удалили.

Выйдя из школы, Кирюхин отправился домой, а во дворе встретил соседей — семейную пару. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как военный сбил с ног мужчину, а затем продолжил избивать его, пока тот не перестал двигаться. Когда к лежащему на земле мужчине подбежала его жена, Кирюхин несколько раз ударил и ее, в том числе ногой по голове. На крик своей спутницы — «Ты убил его!» — Кирюхин ответил, что ему «похуй».

У избитой женщины, которую зовут Ирина, врачи диагностировали перелом височной части головы. Кроме того, у нее «заплыло лицо и затек глаз».

«У мужа вся голова разбита, все в синяках, множество гематом. Он получил сильный шок и даже не хочет разговаривать. Опомнился, только когда домой завели», — рассказала Ирина телеграм-каналу «Осторожно, новости». В то же время она считает, что Кирюхин «не понимал, кого бил и за что». «Просто глюкануло», — сказала она.

«Нападавший задержан и будет отвечать, как положено по закону. Он является военнослужащим, поэтому делом будет заниматься Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Саратовской области», — сообщил Виктор Елин.

Соседи Кирюхина рассказали журналистам, что он еще до отправки на фронт в Украину «был неадекватным и часто угрожал». Также, по их словам, он злоупотреблял спиртным. Из-за этого его якобы уволили из транспортной полиции, после чего он отправился на войну в Сирию, а затем в Украину.

«Осторожно, новости» пишут, что соседи опасаются, что Кирюхин вернется на фронт и не понесет наказания. Так, например, было с убийцей 23-летней Веры Пехтелевой Владиславом Канюсом, которого помиловал Владимир Путин. В колонии он пробыл всего около года из 17 положенных.

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