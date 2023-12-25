ЦАХАЛ обнаружил в Газе тела пятерых заложников

Солдаты израильской армии (ЦАХАЛ) обнаружили в секторе Газа тела пятерых заложников. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его словам, трое из погибших заложников были пленными израильскими военными, а еще двое — гражданскими. Ранее премьер-министр Израиля сообщил, что ЦАХАЛ расширит боевые действия в секторе Газа. «Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля», — заявил он.

21 декабря стало известно, что палестинская группировка ХАМАС отклонила предложение властей Израиля о недельном перемирии в обмен на освобождение десятков заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Как сообщалось, Израиль предлагал объявить перемирие на неделю, приостановив наземные и воздушные операции в секторе Газа, взамен он просил ХАМАС освободить 40 заложников, включая всех оставшихся женщин и детей, а также пожилых мужчин, которым нужна срочная медицинская помощь.

По последним данным, в секторе Газа продолжают оставаться более сотни заложников, захваченных ХАМАСом во время нападения на Израиль 7 октября. Среди них 19 женщин и двое детей.

2 декабря Израиль сообщил, что отзывает своих представителей, которые вели переговоры с ХАМАСом об освобождении заложников. Этому предшествовало перемирие в Газе, которое продлилось с 24 ноября по 1 декабря. За это время ХАМАС освободил 105 заложников, в том числе более 20 граждан других стран, а Израиль выпустил из тюрем 210 палестинцев.

Израильские власти обвинили ХАМАС в нарушении условий перемирия после нового ракетного обстрела территории страны и теракта в пригороде Иерусалима, ответственность за которые взяла на себя эта палестинская группировка.

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