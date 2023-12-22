Основатель компании «Рольф» назвал ее национализацию «правовым беспределом»

Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества одного из крупнейших российских автодилеров — компании «Рольф», а также нескольких принадлежащих ей дочерних предприятий. Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью РБК назвал происходящее «правовым беспределом».

«Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно», — сказал он, добавив, что, национализируя «Рольф», российское государство «стреляет себе в ногу».

В июне 2019 года Следственный комитет возбудил против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда топ-менеджеров компании уголовное дело по статье о выводе валютных средств за рубеж по подложным документам (часть 3 статьи 193.1 УК).

По версии следствия, Петров в 2014 году перечислил четыре миллиарда рублей, которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Находящегося за рубежом Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Сам он в последние годы жил в Австрии и говорил, что в Россию возвращаться не планирует.

Своей вины Петров не признавал, а возбуждение против него уголовного дела объяснял своей политической позицией и попытками рейдерского захвата основанного им бизнеса. В сентябре 2023 года был осужден еще один фигурант дела Петрова — член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.

В июле 2023 Владимир Путин подписал указ об аресте и передаче в управление Росимуществу российских активов пивоваренной компании Carlsberg. Позже гендиректор Carlsberg group Джейкоб Аарон-Андерсен обвинил российские власти в «краже» бизнеса.

Читать еще Убийство Пригожина организовал секретарь Совбеза Патрушев — WSJ

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.