Гендиректор Carlsberg обвинил российские власти в краже бизнеса

Carlsberg Group разорвала все связи с российским бизнесом и заявила, что власти России его украли. Об этом, как пишет Reuters, сказал новый гендиректор компании Джейкоб Ааруп-Андерсен.

«Нет никакого способа обойти тот факт, что они наш бизнес в России украли», — заявил он.

В октябре компания расторгла лицензионные соглашения для своих брендов в России, которые позволяли «Балтике» производить и продавать всю продукцию Carlsberg в стране. Переходный период, в который российская дочка может израсходовать имеющиеся запасы и материалы, установили до 1 апреля 2024 года. При этом Ааруп-Андерсен отметил, что не может гарантировать, что российские власти перестанут продавать продукцию Carlsberg, даже когда истечет этот срок. Он подчеркнул, что компания не собирается помогать им узаконить продажу этих активов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину датская пивоваренная корпорация пыталась продать свою дочернюю компанию «Балтика» в России. В июне 2023 года Carlsberg Group объявила, что нашла покупателя. Тогда не сообщалась ни сумма сделки, ни название компании, которая хочет купить бизнес. Однако меньше чем через месяц президент России Владимир Путин приказал временно арестовать долю Carlsberg и передать активы Росимуществу.

У дочки Carlsberg Group в России восемь заводов. Как сообщал «Коммерсантъ», в 2022 году компания выпустила более 197 миллионов декалитров пива и пивных напитков. Таким образом, «Балтика» является второй по объемам пивоваренной компанией в стране.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.