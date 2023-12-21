С начала года в российские суды поступили не менее 63 дел о «госизмене». Больше половины из них завершились обвинительными приговорами — «Первый отдел»

С начала года, по данным ФСБ, в российские суды поступили не менее 63 дел о «госизмене». Из них 33 дела закончились обвинительными приговорами, подсчитал «Первый отдел». При этом правозащитники говорят, что таких дел на самом деле гораздо больше.

Так, по их данным, на рассмотрении в судах первой и апелляционной инстанций находилось 98 дел. В суды первой инстанции поступили 63 дела о «госизмене» (статья 275), а также 7 дел по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (статья 275.1), которую ввели в 2022 году.

«Всего по обеим статьям в суды поступило 70 дел. Это исторический максимум. В 37 случаях суды уже вынесли приговоры. Все они – обвинительные. В некоторых процессах от момента поступления дела в суд до момента вынесения приговора прошел всего месяц», — пишет «Первый отдел».

В то же время адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов говорит, что в 2023 году силовики возбудили более сотни дел о «госизмене». По его словам, их количество продолжает расти.

«“Порог чувствительности” у силовиков стремительно снижается и государственной изменой стали признавать пересылку украинских новостей, перевод нескольких сотен рублей или желание уехать из страны. Отдельного внимания заслуживают провокации, поскольку это сигнал, что от ФСБ требуют показателей — людей, отправленных в лагеря за госизмену», — подчеркивает он.

Рекордсменом по количеству дел о госизмене стал Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону. Там уже вынесли приговоры по трем из девяти зарегистрированных дел. Следом идет Белгородский областной суд — семь поступивших дел. Третье место делят Краснодарский краевой суд и Центральный окружной военный суд — по шесть дел.

О фигурантах этих дел почти ничего неизвестно. Слушания проходят в закрытом режиме — журналистов не пускают на заседания. Фамилии обвиняемых указаны лишь в некоторых судебных карточках.

В 2023 году по обвинению в «госизмене» к большим сроками приговорили оппозиционера Владимира Кара-Мурзу и основателя Group-IB Илью Сачкова — это самые громкие дела по этой статье за год. Так, Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строго режима. Сачкова — к 14 годам колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в 500 тысяч рублей.

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