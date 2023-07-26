Мосгорсуд приговорил основателя компании Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии строгого режима по делу о «государственной измене». Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает RTVI.

Сачкова арестовали в сентябре 2021 года. По версии следствия, он передал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Другие подробности этого дела — неизвестны. Сам Сачков свою вину в суде не признал.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, дело на Сачкова возбудили из-за того, что он передал американским властям данные о хакерской группировке Fancy Bear. Ее связывают с российской разведкой, а ее члены, вероятно, участвовали в кибератаках во время выборов президента США в 2016 году.

В июне этого года Сачков в своем телеграм-канале опубликовал пост, в котором заявил, что стал жертвой провокации, организованной руководителем Центра информационной безопасности ФСБ Олегом Кашенцовом. По словам Сачкова, Кашенцов «сработал в довольно прозрачной связке с экс-начальником отдела и американским шпионом — Сергеем Михайловым». Сачков уверен, что именно ложные показания Михайлова стали поводом для его ареста.

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