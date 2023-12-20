В 2024 году власти России собираются набрать еще около 400 тысяч контрактников для войны в Украине 

В следующем году в России могут набрать около 400 тысяч контрактников для войны в Украине. Об этом в рассылке «Пояснительная записка» пишет журналистка Фарида Рустамова, ссылаясь на источник, знакомый с планами военного руководства страны.

Другой источник, участвовавший в совещаниях в Кремле, также сообщил, что власти российских регионов в 2024 году продолжат активно искать контрактников. Однако, по его словам, план по набору военнослужащих «будет аналогичен тому, что был в этом году, или немного меньше».

В марте стало известно, что российские власти планируют набрать 400 тысяч контрактников в 2023 году. 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу сказал, что с начала года на службу поступило 490 тысяч контрактников и добровольцев. Сколько из них именно контрактников — неизвестно. В конце октября заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев утверждал, что на добровольцев приходится около 21% поступивших на службу мужчин.

«Получается, что контракты с Минобороны заключили с начала года порядка 387 тысяч человек», — делает вывод Рустамова. При этом она отмечает, что выполнить план в 400 тысяч человек в 2024 году региональным властям будет сложнее.

«Люди, которые из патриотических соображений шли на войну, закончились. Одновременно очень сильно выросли зарплаты на гражданке и на военных предприятиях. Плюс в некоторых регионах есть вахтовики, а у них зарплаты еще выше. Если тебе на гражданке платят 150 тысяч рублей, зачем тебе 200 тысяч, которые Минобороны платит контрактнику?» — пояснил высокопоставленный источник, который знаком с ходом найма контрактников в регионах.

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Кроме того, заключение контрактов с армией приводит к уходу людей из гражданского сектора, что с одной стороны снижает уровень безработицы, а с другой приводит к нехватке кадров в некоторых отраслях.

«Сейчас идет гонка между регионами, они стараются, но находить столько людей нереально. Это же конкретные люди, мужики. Если ты их привлекаешь в армию, этот человек откуда-то выбывает. И сейчас чаще всего он выбывает из конкретной рабочей специальности — врач скорой помощи, водитель автобуса. А где взять нового водителя автобуса?» — говорит источник Рустамовой, близкий к Кремлю.

Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство у главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной и министра экономического развития Максима Решетникова. Они опасаются, что дефицит кадров может замедлить развитие экономики и будет способствовать росту цен. В связи с этим власти рассматривают возможность использовать должников по алиментам для выполнения плана по контрактникам.

«Их десятки тысяч, при этом официально они нигде не работают. Мобилизовать их не успели. Понятно, какой у этих граждан моральный облик. А так они смогут отдать долг родине и платить алименты», — рассуждает собеседник Рустамовой.

Привлечение военных по контракту позволит властям обойтись без еще одной мобилизации, пишет Рустамова. По словам ее собеседников в регионах, там власти предпочли бы провести новую волну мобилизации, поскольку это упрощает процесс на местах. Однако собеседник в руководстве одного из регионов говорит, что на это им приходит «жесткий отказ».

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