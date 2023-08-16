Минобороны не хватает контрактников для войны

Министерство обороны начало новую кампанию по продвижению контрактной службы. Основная цель политруков на этот раз — мобилизованные граждане, которые уже около года находятся на фронте и ждут возвращения домой. Командирам обещают, что в ближайшее время среди мобилизованных будет проведена ротация и их заменят как раз контрактниками. Однако темпы набора контрактников недотягивают до плана, из-за чего младшие офицеры сомневаются в реальности подобной ротации и даже допускают новую волну мобилизации. «Холод» пообщался с бойцами и командирами и рассказывает о состоянии армии на передовой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

По словам военнослужащих, с мая 2023 года Минобороны начало активно агитировать бойцов подписывать контракты с ведомством. В первую очередь это касалось мобилизованных и призывников, причем многие на некоторых участках фронта хотели подписать контракт не с Минобороны, а с ЧВК Вагнера, однако военные не позволяли это сделать, не оставляя бойцам выбора.

«Активно начали агитировать подписывать контракт где-то в мае. Когда у нас сложная обстановка была, тогда активно [звали на контракт]. Многие ребята не хотели подписывать с Минобороны. Мы работали с ЧВК “Вагнер”, и у нас многие ребята были готовы подписать контракты с ЧВК, но министерство дало четкий отказ [на подписание контракта с ЧВК]. Хочешь служить — подписывай [контракт] с Минобороны», — говорит Владимир.

Он мобилизовался в октябре: его контракт закончился несколько месяцев назад, и он сам пошел в военкомат за двоюродным братом — последнему пришла повестка, и Владимир таким образом хотел его поддержать. С осени Владимир так и находится в медицинском подразделении под Бахмутом, где занимается эвакуацией военных — в том числе и наемников ЧВК Вагнера.

По его словам, агитация на подписание контракта идет до сих пор. Основное отличие контракта от иных форм присутствия на фронте — это срок. Владимир признается, что не хочет подписывать контракт как раз из-за долгого срока: он уверен, что война закончится раньше и мобилизованные вернутся домой.

«Замполиты должны поддерживать морально боевое состояние и знать о солдате все. Они сейчас занимаются агитацией среди мобилизованных. Говорят: “Ребята, есть у кого-то желание подписать контракт?” Объясняют условия: останетесь в тех же подразделениях, с теми же задачами, никуда [вас] не денут. Ты просто подписываешь контракт и остаешься в подразделении», — продолжает Владимир.

Он утверждает, что активная агитация подписывать контракт проходит как раз для того, чтобы заменить контрактниками мобилизованных. Об этом же говорит и младший офицер Николай, один из мобилизованных на Луганском направлении. По его словам, руководители в частях говорят мобилизованным подождать ротации.

«Офицеры говорят мобилизованным, мол, потерпите, вас скоро сменят [контрактники]. В нашей части собирали всех офицеров, чтобы довести информацию о замене мобилизованных», — говорит Николай.

При этом никаких официальных документов о выводе мобилизованных «в тыл» оба военных не видели. Также они ожидают, что будет вторая волна мобилизации, чтобы совершить ротацию, ведь существует высокий риск, что выполнить план по контрактникам не выйдет даже невзирая на то, что «уже берут всех подряд».

«Если сейчас есть план, что контрактный состав полностью набирается и мобилизованных выводят. А если нет и контрактников не хватает? Мобики остаются. Их нужно кем-то менять: они целый год сидят на фронте. Совершить ротацию: первую волну отправить домой и заменить первую», — рассуждает Владимир. Про вторую волну говорит и Николай: «А что если контрактников не набралось [в нужном количестве]?»

Активнее стали агитировать на подписание контракта и срочников, рассказывает один из «штабных» срочников, служащий в одном из приграничных регионов. Сейчас в части приезжают офицеры из разных учебных частей или самого министерства, предлагая заключать контракты. По словам собеседника «Холода», офицеры обещают срочникам, что их не отправят в Украину и они продолжат служить в своих частях.

«Говорят, мол, обучитесь водить БТР или в другую часть пойдете учить молодняк [молодых офицеров]. У нас те, кто подписал [контракт] — они подписали с частью [где служат]. Они все здесь, занимаются мелкими поручениями либо в штабе на кадровых должностях», — рассказывает собеседник «Холода».

По его словам, активная агитация также началась в мае — июне: в то время на фронте и в медиа обсуждались возможные сценарии и даты начала украинского контрнаступления. По словам собеседника «Холода», в их части из нового призыва подписали контракты несколько десятков человек. Сами солдаты и офицеры в этой части уверены, что основные боевые действия закончатся этой осенью и вторая волна мобилизации не понадобится.

Без отпусков

Дополнительным свидетельством проблем российской армии является невозможность многих мобилизованных получить отпуска. Основная причина отказа — «в связи со служебной нагрузкой», проще говоря, с ситуацией на фронте: в условиях украинского контрнаступления получить отпуск очень сложно. Например, Николай рассказал «Холоду», что в его подразделении уйти в отпуск смогло меньше половины личного состава батальона (всего в подразделении около 500 человек, примерно 40% из них мобилизованные).

А вот Владимиру повезло несколько раз сходить отпуск — вероятно, поэтому он более оптимистичен относительно чужих перспектив. «В связи со служебной нагрузкой некоторые подразделения не могут сходить в отпуск. Все военнослужащие — контрактники и мобилизованные — обязательно сходят в отпуск», — уверяет Владимир.

Отпуск важен для военных, особенно для мобилизованных — усталость накапливается, признается Николай. Сейчас солдаты успокаивают себя тем, что больше года мобилизованных на фронте якобы «никто держать не будет». При этом ожидания бойцов не подкреплены законами: срок пребывания мобилизованных на фронте официально не установлен, они обязаны находиться на фронте до соответствующего приказа. Родственники мобилизованных пытаются исправить эту ситуацию: пишут обращения властям и протестуют с целью решения этого вопроса, однако пока власти свою позицию не изменили — юридически мобилизованные остаются на фронте без конечного срока.

Официально президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года говорил о 318 тысячах мобилизованных человек, в декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу говорил о планах нанять 521 тысячу контрактников «с учетом замены мобилизованных». На начало августа зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о подписании на контракт только 231 тысячи военнослужащих. Таким образом, для полноценной ротации мобилизованных подразделений к октябрю российским властям необходимы еще 290 тысяч человек.