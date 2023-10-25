В России сформируют еще один армейский корпус и флотилию

В 2024 году в России планируют сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, для «эффективной защиты независимости» примут комплекс мер по увеличению численности Вооруженных сил России. Он добавил, что Владимир Путин решил «продолжить работу по доукомплектованию» армии военнослужащими-контрактниками в 2024 году.

«Темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли. Каждый день с вооруженными силами заключают контракты более 1600 человек», — утверждает Медведев.

Также он рассказал, что по данным Минобороны, с 1 января по 25 октября 2023 года на военную службу поступили «практически 385 тысяч человек». Из них 305 тысяч — это контрактники, а около 80 тысяч — добровольцы.

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