Умерла 96-летняя мать Игоря Барышникова, отбывающего срок за «фейки» об армии

В Калининграде умерла 96-летняя мать активиста Игоря Барышникова, которого в конце июня приговорили к семи с половиной годам колонии за «фейки» об армии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер.

До того, как его отправили в колонию, Игорь Барышников сам ухаживал за матерью — она не могла самостоятельно передвигаться. Когда активисту вынесли приговор, его мать хотели передать органам опеки и попечительства. Однако в последнее время за женщиной ухаживала жена Барышникова, сообщает издание «7х7».

У самого Игоря Барышникова подозрение на рак, в начале августа его перевели в медсанчасть ФСИН, пишет «ОВД-Инфо». Вскоре его должны обследовать, чтобы решить, может ли он содержаться в колонии.

Первое уголовное дело о «фейках» про армию (часть 1 статьи 207.3 УК) в отношении 64-летнего Барышникова возбудили в мае 2022 года. Поводом стали его посты в фейсбуке про обстрел роддома в Мариуполе и убийства мирных жителей в Буче. В июне 2022 года на Барышникова завели второе уголовное дело по статье о «фейках» по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). На этот раз — из-за постов о затонувшем крейсере «Москва» и о расстреле российскими военными мирных жителей Украины. Это дело впоследствии объединили с первым.

Адвокаты Барышникова на суде заявляли, что у мужчины есть подозрение на онкологию, и что у него в животе установлена цистостома. Его лечащий врач говорил, что без должного лечения Барышников может умереть в колонии. 22 июня Советский городской суд Калининградской области приговорил Игоря Барышникова к семи с половиной годам лишения свободы.

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