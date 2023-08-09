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Игорю Барышникову, осужденному за «фейки» об армии, не разрешили съездить на похороны матери

14:28 • 09.08.2023

Осужденному за распространение «фейков» о российской армии жителю Калининграда Игорю Барышникову запретили ехать на похороны матери. Об этом изданию «Новый Калининград.Ru» сообщила адвокат Мария Бонцлер.

Она рассказала, что защита и сам Барышников подали ходатайства в суд с просьбой разрешить ему под конвоем съездить в город Советск на похороны, назначенные на 9 августа в 12:00. Причины, по которым суд вынес отказ, не сообщаются. 96-летняя мать активиста умерла 7 августа, через полтора месяца после того, как его отправили в тюрьму.

Мария Бонцлер добавила, что Игорь Барышников сейчас находится в медсанчасти при СИЗО, на днях ему поменяли эпицистому. До конца августа его обещали отвезти в областную больницу на обследование, после чего должен решиться вопрос о том, позволяет ли состояние его здоровья находиться в колонии. У Барышникова подозрение на рак. 

Советский городской суд Калининградской области приговорил 64-летнего Игоря Барышникова к семи с половиной годам лишения свободы за распространение «фейков» про армию (часть 1 и пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом стало то, что Барышников публиковал посты о расстреле российскими военными мирных жителей Украины. 

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