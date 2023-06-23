96-летнюю мать осужденного за «фейки» калининградского активиста передадут опеке

96-летнюю мать осужденного по делу о «фейках» Игоря Барышникова передадут органам опеки и попечительства, сообщает «ОВД-Инфо». В копии постановления Советского городского суда Калининградской области, на которую ссылается проект, говорится, что Евгения Барышникова не способна передвигаться самостоятельно и нуждается в постоянном уходе. Других родственников, кроме сына, у нее нет.

Евгения Барышникова родилась в 1926 году. Она пережила войну в оккупации, как жертве Холокоста ей помогает благотворительный еврейский центр, сообщает Sota. Ее сын Игорь Барышников, который ухаживал за ней, рассказывал, что еще год назад мать сохраняла ясный ум и рассудок, разговаривала и слушала радио. Однако после первого обыска в их квартире и восьми суток ареста Игоря Барышникова женщина стала «другой» и «впала в беспамятство».

Первое уголовное дело о «фейках» про армию (часть 1 статьи 207.3 УК) в отношении 64-летнего Барышникова возбудили в мае 2022 года. Поводом стали его посты в фейсбуке про обстрел роддома в Мариуполе и убийства мирных жителей в Буче. В квартире, где Барышников жил с пожилой матерью, прошли обыски, после чего с него взяли подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

В июне 2022 года на Барышникова завели второе уголовное дело по статье о «фейках» по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). На этот раз дело возбудили из-за постов о затонувшем крейсере «Москва» и о расстреле российскими военными мирных жителей Украины. Это дело впоследствии объединили с первым.

Адвокаты Барышникова на суде заявляли, что у мужчины — подозрение на онкологию, и что у него в животе установлена цистостома. Его лечащий врач говорил, что без должного лечения Барышников может умереть в колонии. 22 июня Советский городской суд Калининградской области приговорил Игоря Барышникова к семи с половиной годам лишения свободы.

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