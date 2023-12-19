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Калининградские пограничники изъяли у россиянина паспорт из-за опечатки, сославшись на новый закон

16:24 • 19.12.2023

Калининградские пограничники изъяли у россиянина паспорт из-за опечатки, пишет «Новый Калининград». Закон, который позволяет признавать такие документы недействительными, вступил в силу 11 декабря. 

Как сообщается, загранпаспорт признали недействительным из-за отсутствия одной буквы в названии места рождения россиянина. Вместо Петропавловск-Камчатский в документе было написано Петропавловск-Каматский. 

«Теперь при обнаружении в паспорте технической неточности (например, пропущена буква в месте рождения) паспорт признается недействительным и изымается прямо на границе. Человек остается (пропускается) в РФ, и не может пересечь границу (выехать из РФ) до получения или предъявления другого паспорта», — написал мужчина, у которого отобрали документ, в телеграм-чате «Граница Калининград Польша Литва Россия Таможня».

С 11 декабря вступили в силу поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда». Так, недействительным, в том числе, будет считаться паспорт, в котором пограничники обнаружили недостоверные сведения. 

Кроме того, согласно поправкам, граждане, которым запретили выезд из страны, обязаны сдавать свои загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. Это касается также и тех, кого призвали на военную службу. 

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