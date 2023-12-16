Twitch разрешил наготу, а потом все отменил

Стриминговый сервис Twitch 13 декабря объявил о масштабных изменениях в правилах публикации сексуального контента. Платформа, которая годами блокировала пользователей за трансляции в слишком открытой или облегающей одежде, сняла запрет на стриптиз и сексуальный контент в играх. Это произошло после трансляции OnlyFans-модели Morgpie, которая смогла обойти систему и вела стримы топлес. «Холод» разобрался, что теперь разрешено на платформе.

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Обновлено: 15 декабря Twitch выпустил новое заявление, в котором отменил часть нововведений.

Twitch появился в 2011 году. Изначально сервис разрабатывался как платформа для трансляций видеоигр, турниров по покеру и музыкальных выступлений. В 2017 году сайт сообщил о двух миллионах стримеров в месяц и 15 миллионах уникальных пользователей в день. Вскоре платформу для продвижения стали использовать модели с OnlyFans — сервиса для просмотра платного контента через подписку, на котором преимущественно продают эротические фото и видео.

Долгое время на Twitch в принципе нельзя было вести трансляции, которые могли бы иметь эротический подтекст даже с маркировкой «18+». При этом политика платформы, по мнению некоторых пользователей, была непоследовательной. Основная претензия была в том, что требования, касающиеся публикации сексуализированного контента, были слишком расплывчатыми и местами нелогичными. Так, например, пользователи могли вести стримы видеоигр, в которых были эпизоды наготы или сексуальные сцены, но на них не должно было быть акцента, а игры с фокусом на секс-контенте были запрещены. Однако даже самые простые стримы, согласно правилам платформы, нельзя было вести девушкам в облегающей или открытой одежде, если она подчеркивала грудь и ягодицы.

Как обходили ограничения

Авторы контента «для взрослых» годами пытались обойти эти запреты. Например, в 2019 году стали популярны стримы в джакузи и бассейнах.

Дело в том, что по правилам платформы появляться в кадре в купальнике можно было только в том случае, если стрим относится к категории «у бассейна». Некоторые стримеры, например, 27-летняя американская модель Amouranth (настоящее имя Кейтлин Сирагуса), нашла эту лазейку и смогла заработать на донатах и новых подписчиках (при этом намного больше стримерша все равно зарабатывает на OnlyFans). Именно такие стримы сделали ее одной из самых популярных стримерш на платформе.

Вскоре Amouranth смогла найти и другую лазейку — одежда для йоги. Twitch позволяет блогерам вести стримы в открытой и облегающей спортивной одежде. Воспользовавшись этим, девушка начала, например, играть в твистер в прямом эфире. За использование подобных приемов канал стримерши неоднократно блокировали, но обычно не более чем на пару дней.

Многие пользователи платформы были недовольны тем, что изначально игровой сервис используется для трансляции сексуального контента и выступали за его блокировку. Однако Twitch отказывался блокировать такие стримы, потому что их использовали и игровые блогеры, которые соответствовали тематике игровой платформы, но при этом признавали, что привлекают аудиторию, используя свою внешность.

В конце 2023 года новый способ привлечь аудиторию околоэротическим контентом, не нарушая правил платформы, обнаружила другая стримерша Asianbunnyx. Девушка заметила, что, если вести трансляции абсолютно голой, обрезав кадр так, чтобы не было видно соски и гениталии, этот контент не будет попадать под блокировку. Ее идею подсмотрела OnlyFans-модель Morgpie, реакции на видео которой завирусились на твиче, а также попали на ютуб и в твиттер.

Через несколько дней модераторы Twitch все-таки заблокировал сначала каналы Asianbunnyx, а затем и Morgpie. Однако вскоре после этого руководство платформы решило внести значительные изменения в правила.

«Прежняя политика в отношении контента сексуального характера не соответствовала стандартам и приводила к несоразмерному наказанию стримеров-женщин», — говорится в пояснении к новым правилам.

Что изменилось в правилах Twitch

Теперь, при дисклеймере «сексуальный контент», стримеры могут:

проявлять в кадре в любой одежде, которая подчеркивает грудь и ягодицы;

демонстрировать на видео анимированные и скульптурные изображение груди, ягодиц или гениталий;

показывать надписи и рисунки на обнаженном теле (иными словами — боди-арт);

танцевать в кадре эротические танцы (причем тверкинг, гриндинг и танцы на пилоне к эротическим не относятся, и их можно демонстрировать вообще без маркировки).

При этом правила, касающиеся сексуального контента в играх, все еще довольно расплывчатые. На платформе, как и прежде, нельзя стримить игры, в которых нагота, порнография или секс — это основная тема или особенность. Однако, чтобы транслировать игры, в которых нагота появляется случайно, например, Baldur's Gate 3 или «Ведьмак 3», достаточно обозначения «контент для взрослых». Но где именно проходит граница между случайными сценами и основной тематикой — не ясно.

Чтобы не тревожить пользователей, которым не понравятся подобные послабления, трансляции с пометками о сексуальном контенте не будут отображаться в рекомендациях на главной странице сайта, где видны миниатюры видео, которые могут смутить или оскорбить некоторых зрителей. Увидеть предложения с подобными стримами можно будет только через поиск.

Блокировку с аккаунта Morgpie уже сняли. Выручку за последний стрим перед блокировкой она пожертвовала НКО «Врачи без границ». В твиттере стримерша шутит над тем, что именно ее стрим стал для Twitch последней каплей.

*me deciding to try a new meta on a whim*



*twitch changes the whole fucking platform*



Oh 💀 https://t.co/31PtSYpAoG — Morgpie 🏆 award winning sprinkler (@mogrpee) December 14, 2023 *я решаю попробовать новый тренд*



*Twitch меняет всю долбаную платформу*



Ох 💀



Отмена нововведений

15 декабря Twitch выпустил новое заявление, в котором отменил часть нововведений. Нагота на площадке теперь снова запрещена. В сопроводительном комментарии администрация платформы добавила: «С этим изменением мы зашли слишком далеко».