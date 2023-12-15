Следственный комитет предложил лишать приобретенного гражданства за все тяжкие и особо тяжкие преступления

Следственный комитет России предложил расширить список преступлений, за которые можно лишить россиянина приобретенного гражданства, включив в него все тяжкие и особо тяжкие преступления. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.

В нем отмечается, что согласно действующему законодательству, приобретенного паспорта нельзя лишить, например, за убийство.

13 декабря МВД России сообщило, что гражданства «впервые» были лишены двое россиян, осужденных за незаконный оборот наркотиков. Позже «Медиазона», ссылаясь на судебную статистику, опровергла это сообщение, написав, что с 2017 года за различные преступления приобретенного гражданства были лишены более сотни россиян.

Судя по всему, в свежем сообщении МВД речь идет о первом применении новых норм, которые содержались в поправках к закону «О гражданстве», вступивших в силу 26 октября 2023 года.

В новой редакции закона был значительно расширен список уголовных преступлений, привлечение к которым является основанием для лишения приобретенного российского гражданства.

Если раньше потерять приобретенный российский паспорт могли только фигуранты «террористических» и «экстремистских» дел, то теперь в список добавились такие статьи, как распространение «фейков» про армию, «дискредитация» армии, нарушение закона о митингах, незаконный оборот наркотиков, а также «угроза национальной безопасности».

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