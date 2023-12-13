Двух россиян лишили гражданства за уголовное преступление

В МВД рассказали о лишении гражданства за преступление. Речь идет о деле об обороте наркотиков.

Согласно пресс-релизу, у одного из задержанных обнаружили и изъяли 19 свертков с мефедроном, у второго — 1 аналогичный сверток. Обоих привлекли к ответственности по наркотической статье (часть 2 статьи 228 УК). У мужчин также изъяли действующие российские паспорта. Какое гражданство у них было до российского, не уточняется.

Поправки в закон о гражданстве вступили в силу 26 октября. Список преступлений, за которые можно лишать приобретенного гражданства, расширили, а также добавили «политические» статьи — о «фейках» и «дискредитации» армии.

В июле сенаторы из аннексированных регионов Украины внесли законопроект о лишении российского гражданства по рождению за аналогичные преступления.

Обновлено в 18:30. Изначально в тексте говорилось, что это первые случаи лишения гражданства за преступление.

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