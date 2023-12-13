Лишение приобретенного гражданства за преступления, о котором сообщило МВД, не первое. «Медиазона» насчитала более сотни случаев

13 декабря МВД сообщило, что в Москве «впервые» вынесены решения о лишении российского гражданства за преступления. В сообщении говорилось о двух мужчинах, которые были осуждены за незаконный оборот наркотиков, и в связи с этим лишены приобретенного российского гражданства.

Как позже уточнила «Медиазона», россиян и раньше лишали приобретенного гражданства за совершение уголовных преступлений. Издание насчитало более сотни таких случаев с 2017 года.

Судя по всему, в свежем сообщении МВД речь идет о первом применении новых норм, которые содержались в поправках к закону «О гражданстве», вступивших в силу 26 октября 2023 года.

В новой редакции закона был значительно расширен список уголовных преступлений, привлечение к которым является основанием для лишения приобретенного российского гражданства.

Если раньше потерять приобретенный российский паспорт могли только фигуранты «террористических» и «экстремистских» дел, то теперь в список добавились такие статьи, как распространение «фейков» про армию, «дискредитация» армии, нарушение закона о митингах, незаконный оборот наркотиков, а также «угроза национальной безопасности».

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