Госдума приняла поправку о лишении приобретенного российского гражданства за «дискредитацию» армии

Госдума во втором чтении приняла поправку к проекту закона «О гражданстве». В ней прописана возможность лишения приобретенного российского гражданства осужденных по нескольким статьям уголовного кодекса.

Так, документ прописывает процедуру лишения гражданства, в частности, за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в иностранной или международной неправительственной организации, которая признана российскими властями «нежелательной».

В первом чтении законопроекта, который был принят 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также за незаконный оборот наркотиков и подделку документов. Помимо этого, законопроект предусматривает возможность добровольного выхода из гражданства.

Кроме того, законопроект предполагает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширяет полномочия президента страны по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.

Источник: РИА «Новости»

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