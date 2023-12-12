Суд отказал матери чеченских оппозиционеров Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении 

Шалинский городской суд Чеченской республики отказал 54-летней Зареме Мусаевой в УДО. Об этом сообщают РИА «Новости» и «Осторожно, новости».

«Ничего, все что ни делается, все к лучшему», — сказала Мусаева после оглашения решения. Как сообщается, адвокаты могут обжаловать приговор в течение 15 суток.

«Медиазона», ссылаясь на следствие, пишет, что Мусаева не признала вину и не раскаялась. Кроме того, она якобы не изъявляла желания получить профессию в колонии и не вступала в кружки. Также издание отмечает, что Мусаева состоит на профилактическом учете, как лицо, «склонное к нападению на представителей органов».

В начале июля 2023 года Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Ее признали виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции. В день оглашения приговора неизвестные сильно избили журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Чечню на заседание. Они также отобрали у них технику и угрожали убийством.

В середине сентября Верховный суд республики смягчил ей наказание до пяти лет колонии-поселения. А в начале декабря стало известно, что руководство колонии в Аргуне, где находится Мусаева, дало ей отрицательную характеристику и выступило против УДО. Об этом адвокат Александр Савин рассказал «Команде против пыток».

По его словам, за время нахождения в колонии Мусаева не получала дисциплинарных взысканий, не нарушала порядок, а также содержала в чистоте спальное место. В то же время начальник отряда по воспитательной работе Мудаев заявил, что она демонстрирует «шантажное поведение» и не всегда положительно реагирует на некие воспитательные беседы.

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