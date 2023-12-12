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«Они врали про “аварию” просто для того, чтобы тянуть время». Навального опять не вывели на суд по видеосвязи

10:43 • 12.12.2023

Алексея Навального опять не вывели на суд по видеосвязи. О его местонахождении ничего неизвестно с 6 декабря. 

«Теперь глупости про “аварию с электричеством” никто не говорит. Сотрудник ИК-6 заявил, что Алексей “убыл из их колонии”, но куда его перевели — якобы не знает. Шесть дней они врали про “аварию” просто для того, чтобы тянуть время», — написала в соцсети X пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Во время заседания судья сообщил, что из ИК-6 поступила справка, в которой говорится, что Навальный в колонии Владимирской области не содержится. Представитель ФСИН региона сказал, что у него нет информации о местонахождении политика и рекомендовал обратиться во ФСИН России.

6 декабря после семи часов ожидания адвокат Навального так и не смог с ним встретиться. На следующий день политика не вывели на заседание суда по видеосвязи. Сотрудники ФСИН объясняли это проблемами с электричеством. Тогда же, 7 декабря, в соцсетях Навального появился призыв голосовать на предстоящих президентских выборах за любого кандидата, кроме Владимира Путина. 

Накануне стало известно, что Навальный якобы больше не числится в ИК-6 в Мелехово Владимирской области. Там отказались пояснить, куда его перевезли.

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