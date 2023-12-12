Госдума разрешила Росгвардии иметь собственные добровольческие формирования

Госдума приняла пакет законов, разрешающих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно принятым документам, Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования по решению президента. Их можно будет привлекать «для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т.д.».

Также депутаты одобрили в третьем чтении поправки в УК и КоАП, устанавливающие ответственность за «дискредитацию» добровольцев Росгвардии. Наказание будет таким же, как по уже действующим статьям. По статье о распространении «фейков» суд может назначить штраф от 700 до 1,5 миллионов рублей, до года исправительных работ или до трех лет принудительных работ, а также до 15 лет лишения свободы. По административной статье о «дискредитации» минимальное наказание составляет от 100 до 300 тысяч рублей, максимальное — до пяти лет лишения свободы.

После гибели Евгения Пригожина Росгвардия начала нанимать бывших вагнеровцев, завербованных из колоний, выяснили «Важные истории». В ноябре стало известно, что сын Пригожина Павел возглавил подразделение Росгвардии, в которое вошла ЧВК «Вагнер».

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