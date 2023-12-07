В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе. Есть погибшие и раненые 

В Брянске восьмиклассница ранила пятерых школьников и покончила с собой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев и неназванный источник.

В экстренных службах агентству сообщили, что девочка стреляла из оружия отца.

По данным ТАСС, стрельба произошла в гимназии №5.

«По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — уточнили в управлении МВД по Брянской области.

Shot пишет, что стрелявшую школьницу зовут Алина, ей 14 лет. По данным телеграм-канала, она сделала пять выстрелов. «Предварительная причина стрельбы — конфликт с одноклассниками, которые шутили над девочкой», — говорится в сообщении.

О том, что конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, также пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

РИА «Новости» со ссылкой на МВД сообщает, что ранения получили пять человек. Агентство утверждает, что скончалась одна из раненых одноклассниц стрелявшей.

В свою очередь, ТАСС добавляет, что два пострадавших ребенка сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом агентству сообщили в приемных отделениях хирургии городской и областной детской больниц.

«Состояние одного из пострадавших во время стрельбы в гимназии в Брянске ухудшилось, есть угроза его жизни. Он находится в реанимации», — отмечается в сообщении.

В Следственном комитете заявили, что возбудили дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые проводят следственные действия. Устанавливаются мотивы и обстоятельства преступления.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о стрельбе в гимназии. По его словам, у двоих пострадавших ранения легкой степени тяжести, у троих — средней. Они доставлены в детскую областную больницу, им оказывается помощь. Он выразил соболезнования родителям погибшей девочки и сообщил, что семьям пострадавших будет оказана необходимая помощь.

Учеников брянской гимназии после произошедшего отправили по домам. Полиция дежурит рядом и «всех разгоняет», сообщает агентство RT.

ТАСС сообщает, что отец стрелявшей школьницы доставлен на допрос. Как пишет SHOT, вчера у 53-летнего Дмитрия был день рождения. Этим могла воспользоваться дочь для подготовки к преступлению.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что одной из причин произошедшего стало халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. «Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью. Ранее мы ввели ответственность для владельцев оружия за небрежное хранение, повлекшее тяжкие последствия», — напомнил он.

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