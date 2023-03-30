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В МВД Беларуси подтвердили, что задержали Алексея Москалева по запросу российской полиции

15:56 • 30.03.2023

В пресс-службе МВД Беларуси подтвердили задержание отца-одиночки Москалева по запросу российской полиции. 

По информации SOTA, которая ссылается на анонимный источник, задержание произошло в квартире, предположительно, из-за включенного мобильного телефона, по которому силовики смогли установить его местоположение. 

Адвокат Дмитрий Захватов, поддерживающий связь с Москалевым, написал: «Связи с Алексеем у меня сейчас нет. Телефон не отвечает. Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости все так и есть».

28 марта Москалева приговорили к двум годам колонии по делу о «дискредитации» армии (статья 280.3 УК) из-за антивоенных постов и рисунка его дочери Маши. На оглашении приговора Москалев не присутствовал, суд пояснил, что он сбежал. Его дочь находится в приюте.

Источник: РБК, SOTA 

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