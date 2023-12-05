На штурм Авдеевки бросают даже раненых, чтобы взять город до пресс-конференции Путина — «Важные истории»

Родственники мобилизованных, служащих в воинской части 95411 в Западном военном округе, обратились к Путину с просьбой разобраться с «признаками намеренного истребления» солдат под Авдеевкой. Об этом со ссылкой на документ, который подписали более 100 человек, сообщают «Важные истории».

В письме говорится, что мобилизованные находятся в окопах в 700 метрах от Авдеевки уже более 10 месяцев. После начала активной фазы наступления в ноябре руководство приказало отправлять на штурм города даже солдат с ранениями средней тяжести, говорят их родственники.

«25 [ноября] у них там на месте вышел очередной указ, чтобы легкие и средние [раненые] долечивались уже в окопах. “ДНРовские” вообще не жалеют: собирают остатки — и опять в штурма. Торопятся, пока [украинцы] в раздрае, гонят к прямой линии [Владимира Путина] и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку и дальше — переговоры», — сказала «Важным историям» жена одного из мобилизованных.

«Мы говорим Путину – посчитайте личный состав: сколько осталось реально в наличии, а не по военным билетам, и тому, что в докладах идет. Муж говорит, они там по трупам ходят, ими просто все завалено», — добавила она.

По словам авторов обращения, под Авдеевкой находятся мобилизованные в среднем старше 40 лет, и что они не были в отпусках с момента начала мобилизации.

За все время наступления на Авдеевку российская армия понесла большие потери как в технике, так и в личном составе. Минобороны Великобритании сообщало, что за последние полтора месяца Россия могла понести одни из самых больших потерь с начала войны.

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