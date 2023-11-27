За последние полтора месяца российская армия могла понести самые большие потери с начала войны — Минобороны Великобритании

За последние полтора месяца российская армия, вероятно, понесла одни из самых больших потерь с начала войны. Об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщило Минобороны Великобритании.

По информации министерства, в ноябре российская армия теряла в среднем по 931 человеку в сутки. До этого самым «смертоносным» месяцем для России был март 2023 года, когда во время сражений под Бахмутом в день погибали примерно по 776 человек.

«За последние шесть недель Россия, вероятно, понесла одни из самых тяжелых потерь за все время войны. Это во многом обусловлено наступлением России на Авдеевку», — говорится в сообщении ведомства.

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В то же время британское Минобороны отмечает, что не может подтвердить методологию подсчета ВСУ. «Однако, если взять общее число убитых и раненых, эти значения правдоподобны», — отмечают британские военные.

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Количество погибших в Украине российских военных и мобилизованных неизвестно. В июле 2023 года «Медиазона» и «Медуза» опубликовали свои подсчеты, согласно которым российская армия потеряла более 47 тысяч бойцов. Еще одно такое расследование в ноябре опубликовали «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си»: по их информации, в Украине погибли по меньшей мере 37 000 российских военных.

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