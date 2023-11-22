Россия несет тяжелые потери под Авдеевкой — украинские военные 

Россия несет тяжелые потери под Авдеевкой. Об этом со ссылкой на украинских военных пишут The Wall Street Journal, а также военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

Так, Репке написал в соцсети X, что, по словам украинского офицера, чье имя он не назвал, соотношение безвозвратных потерь среди российских и украинских солдат под Авдеевкой с начала октября составляет примерно 20 к 1.

«Даже лучше, чем в Бахмуте», — сказал военный ВСУ обозревателю, отметив, что российская армия продвинулась на этом направлении. При этом Репке утверждает, что во время некоторых атак между населенными пунктами Водяное и Северное Россия потеряла 100 солдат, а Украина — ноль.

О том, что Россия несет тяжелые потери под Авдеевкой также пишет The Wall Street Journal. «Они не глупые. Это стратегия. Они ищут слабые места. У нас недостаточно боеприпасов, а у них достаточно людей», — сказал изданию украинский военный Михаил Коцурба.

«Они приходят как зомби. Некоторые носят налобные фонари — удача для любого пулеметчика»,— отметил украинский рядовой Богдан Лысенко.

Взятый в плен российский солдат 114-й гвардейской мотострелковой бригады Андрей Бедняев рассказал изданию, что несмотря на обстоятельства российские командиры отдают приказ «занять позиции, которые невозможно удержать». «Поэтому у нас такие потери среди рядовых солдат. Они относятся к нам как к отходам», — подчеркнул он.

В свою очередь, лейтенант ВСУ, заместитель командира батальона 47-й механизированной бригады Александр Ширшин сообщил, что российские военные «шаг за шагом» занимают украинские позиции. The Wall Street Journal пишет, что российские войска окружили Авдеевку с трех сторон и заняли единственную возвышенность в этом районе. Вооруженные силы Украины тоже несут потери в этом районе, отмечает издание. Однако цифры не разглашаются.

По данным проекта Deepstate, с 10 октября, когда началось наступление под Авдеевкой, Россия заняла около 20 квадратных километров территории. В последний раз, как утверждается, российские военные продвинулись в наступлении 18 ноября. При этом с самого начала наступления в этом районе российская армия несла потери в живой силе и технике в несколько раз превышающие украинские.

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