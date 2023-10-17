За шесть дней наступления на Авдеевку российская армия потеряла в пять раз больше техники, чем украинская

Наступающие в районе Авдеевки в Донецкой области Украины российские подразделения несут тяжелейшие потери, но так и не смогли добиться заметного успеха. За шесть дней наступления там российская армия потеряла в пять раз больше техники, чем украинская. Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на данные OSINT-проекта Oryx.

Как сообщается, с 10 по 16 октября российские войска, наступающие на Авдеевку, потеряли по меньшей мере 118 единиц техники, в том числе 27 танков, 33 боевые машины пехоты и восемь бронетранспортеров. При этом потери обороняющихся ВСУ составили 25 единиц техники, среди которых четыре танка, четыре БМП и два БТР.

О начале наступления в районе Авдеевки, где находится один из самых мощных укрепрайонов украинской линии обороны, российские провоенные блогеры, в частности, близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь» сообщили 10 октября. Тогда же они утверждали, что наступающим подразделениям удалось добиться успеха. Однако, как пишет «Агентство», представители украинской стороны и военные аналитики, в частности, американский Институт изучения войны это отрицают.

По словам военных экспертов, наступающая сторона, как правило, несет потери, вдвое-втрое превышающие потери обороняющейся стороны. Тем не менее с 1 июня в ходе украинского контрнаступления российская армия потеряла вдвое больше техники, чем украинская. Так, по данным Oryx, потери ВСУ составили не менее 1121 единицы техники, среди которых 155 танков, 234 БМП и 35 БТР. В то же время а российские вооруженные силы потеряли 2073 единицы техники, в их числе 386 танков, 499 БМП и 133 БТР.

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