Жертвами шторма в аннексированном Крыму стали пять человек

Власти аннексированного Крыма отчитались о последствиях сильнейшего шторма, который обрушился на полуостров в конце прошлой недели. Об этом в своем телеграм-канале написал глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, шторм затронул 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образований. При этом электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, где проживает более 500 тысяч человек.

«В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5 человек погибли», — написал Аксенов.

Он добавил, что подтоплены оказались 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 193 приусадебных участка и 60 дачных домов в трех муниципалитетах. Также зафиксировано 125 случаев отключения отопления и 873 — повреждения крыш зданий.

Также, по словам Аксенова, шторм повредил берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в ряде приморских сельских населенных пунктов.

Аксенов сообщил, что по состоянию на утро 1 декабря без электроснабжения остается около 1600 абонентов.

Один из самых мощных штормов за последние несколько сотен лет обрушился на аннексированный Крым и еще несколько южных российских регионов в конце прошлой недели. Ранее сообщалось, что в результате непогоды на полуострове погиб один, а в Краснодарском крае еще два человека.

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