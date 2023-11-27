В аннексированном Крыму из-за непогоды погиб человек. Об этом сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на неназванных представителей местных властей.

В свою очередь, телеграм-канал Shot утверждает, что погибшим был 50-летний мужчина по имени Олег, который пришел на берег посмотреть на шторм и, вероятно, был смыт волной.

Ураган обрушился на аннексированный Крым 26 ноября. Непогода продолжилась и 27 ноября. По данным МЧС, в результате пострадали четыре человека, а один пропал без вести. Был ли погибший тем самым пропавшим — неизвестно.

По последним данным, в результате непогоды более 400 тысяч человек на территории полуострова остались без света. Подтоплены и повреждены ураганным ветром десятки домов, сотни людей эвакуированы.

Штормовое предупреждение также объявлено на Кубани. В Сочи из-за непогоды задерживаются рейсы в местном аэропорту.

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